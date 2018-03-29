В Японии 50 тыс. видеокамер использовали для DDoS-атак

Злоумышленники использовали в качестве серверов для DDoS-атак 50 тыс. видеокамер в Японии, владельцы оборудования даже не подозревали об этом, заявил гендиректор российской антивирусной компании Dr.Web Борис Шаров

«Вот только сейчас мы представляли данные о 50 тыс. адресов только в Японии, откуда шли DDoS-атаки. Это были видеокамеры, зараженные Linux-вирусом. Это была бот-сеть Mirai, с японским именем (по-японски «мирай» означает будущее, — прим. ВЗГЛЯД), которая атаковала компьютеры по всему миру, устраивала грандиозные DDoS-атаки», — цитирует Шарова РИА «Новости»

Говоря об опасностях так называемого интернета вещей (IoT), гендиректор Dr.Web отметил, что приобретая «умную вещь», которой можно управлять на расстоянии, при помощи домашнего компьютера, люди часто не задумываются, что «пускают технологии связи в святая святых, к себе домой, мягко говоря, в ванную».

«Сейчас многие устройства интернета вещей делаются безответственными производителями и представляют собой легкую добычу для хакеров, которые используют их для проведения DDоS-атак, например», — отмеил Борис Шаров.

По его словам, «плохо защищенный компьютер, который в доме контролирует все „умные“ камеры, лампочки и термометры, будучи зараженным, сразу же предоставляет доступ злоумышленнику ко всему этому большому хозяйству».

«Насколько вредоносным все это может быть — представьте, например, камеры безопасности, которые вдруг перестанут работать или начнут смотреть в потолок», — отметил Шаров.

Также он подчеркнул, что при этом интернет вещей не вносит ничего принципиально нового в работу антивирусной компании.

«Каждый день постоянно защищаем. Сам по себе интернет вещей — это не та тема, которая автоматически порождает какую-то новую потребность в защите. Защитить мир от интернета вещей — это, наверное, тема гораздо более актуальная сейчас», — добавил Борис Шаров.

Напомним, в конце февраля произошла мощнейшая в истории интернета DDoS-атака, от которой пострадал крупный веб-сервис для хостинга IT-проектов GitHub.