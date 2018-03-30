10 самых опасных тюремных самоделок

Трудно представить себе более неприятное место, чем тюрьма. Суровые условия быта заставляют заключенных буквально из ничего делать очень опасные предметы оружия — кто-то таким образом стремится обезопасить себя, другие же используют его для физического давления.

Обычно в местах не столь отдаленных нет никаких возможностей для производства вещей, тем более, опасных для жизни. Но, как говорится, голь на выдумку хитра.

Все, что показано в этой подборке, далеко не плод чьей-то фантазии. Оружие и в самом деле было изготовлено в тюрьмах по всему миру.

Кое-что из этого даже использовали по назначению. Может, стоит построже следить за заключенными?