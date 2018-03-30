Придуман браслет, способный спасти при пожаре

Это устройство придумал японский дизайнер Sin Sun Ho. Выглядит браслет, названный Rapunzel, довольно просто и имеет компактный размер, но в экстремальной ситуации, когда необходимо спасти свою жизнь от огня, это, действительно, незаменимая вещь.

Работает устройство таким образом: браслет плотно фиксируется на руке и из него вытаскивается прочный канат. Один конец плотной веревки остается внутри устройства, а другой необходимо привязать к любому устойчивому предмету, например, к батарее. После этого можно «выходить» в открытое окно: канат плавно опустит вас на землю.

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Изобретатель утверждает, что канат настолько прочен, что без труда выдержит взрослого человека, даже если тот будет держать на руках ребенка.

YANKODESIGN

Этот проект был представлен дизайнером еще в 2010 году на выставке Red Dot Concept Award, где взял главный приз. Но затем о нем почему-то все подзабыли. Сейчас же, после трагических событий в Кемерово, об этом изобретении вспомнили вновь.