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Придуман браслет, способный спасти при пожаре
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Придуман браслет, способный спасти при пожаре 

Рамблер 8 часов назад
Фото: YANKODESIGN
Это устройство придумал японский дизайнер Sin Sun Ho. Выглядит браслет, названный Rapunzel, довольно просто и имеет компактный размер, но в экстремальной ситуации, когда необходимо спасти свою жизнь от огня, это, действительно, незаменимая вещь.
Работает устройство таким образом: браслет плотно фиксируется на руке и из него вытаскивается прочный канат. Один конец плотной веревки остается внутри устройства, а другой необходимо привязать к любому устойчивому предмету, например, к батарее. После этого можно «выходить» в открытое окно: канат плавно опустит вас на землю.
YANKODESIGN
Изобретатель утверждает, что канат настолько прочен, что без труда выдержит взрослого человека, даже если тот будет держать на руках ребенка.
YANKODESIGN
Этот проект был представлен дизайнером еще в 2010 году на выставке Red Dot Concept Award, где взял главный приз. Но затем о нем почему-то все подзабыли. Сейчас же, после трагических событий в Кемерово, об этом изобретении вспомнили вновь.
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