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Компания Festo представила новых роботов: летучую лисицу и кувыркающегося паука
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Компания Festo представила новых роботов: летучую лисицу и кувыркающегося паука 

RT на русском 2 часа назад
Устройства оснащены системой сенсоров и могут ориентироваться в пространстве. Управление «звероботами» осуществляется с пульта или встроенным автопилотом.
RT на русском: последние новости
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