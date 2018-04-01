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Компания Festo представила новых роботов: летучую лисицу и кувыркающегося паука
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Компания Festo представила новых роботов: летучую лисицу и кувыркающегося паука
RT на русском
2 часа назад
Комментарии
Устройства оснащены системой сенсоров и могут ориентироваться в пространстве. Управление «звероботами» осуществляется с пульта или встроенным автопилотом.
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