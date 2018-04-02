Часы Тони Старка выставят на аукционе

На аукционе в Женеве выставят уникальные часы модели Urwerk UR-110 RG, которые Роберт Дауни младший заказал специально для фильма «Человек-паук: Возвращение домой», в котором актер исполнил роль Тони Старка

Роберт Дауни младший лично попросил добавить в его образ швейцарские часы UR-110 в розовом золоте. В Urwerk звонок из студии сначала приняли за розыгрыш и только после личного обращения актера, пресс-менеджер Urwerk прилетел из Женевы в Лос-Анджелес с новыми UR-110 RG.

Аукцион пройдет 12 мая в отеле La Réserve. На данный момент модель часов Urwerk UR-110 RG оценивается в 52 тыс. — 104 тыс. долларов. Все вырученные средства Роберт Дауни младший и компания Urwerk передадут в некоммерческую организацию Manusodany, занимающуюся финансированием проектов по улучшению ситуации на Гаити.