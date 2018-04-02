Туалет с видом на море и северное сияние 

Общественные туалеты обычно далеки от эстетики, и редко становятся достопримечательностью. Однако этот туалет в Норвегии — исключение из правил.
Он расположен на одном из самых интересных туристических маршрутов страны, где туристы могут насладиться северным сиянием и увидеть морское побережье.
Домик со светящимися матовыми стеклами на вершине холма ничуть не портит впечатления от потрясающих северных видов.
Подняться к красивому туалету можно по удобным ступенькам. Сейчас туалет стал еще одной характерной деталью пейзажа и даже местной достопримечательностью.