Туалет с видом на море и северное сияние

Общественные туалеты обычно далеки от эстетики, и редко становятся достопримечательностью. Однако этот туалет в Норвегии — исключение из правил.

Он расположен на одном из самых интересных туристических маршрутов страны, где туристы могут насладиться северным сиянием и увидеть морское побережье.

Домик со светящимися матовыми стеклами на вершине холма ничуть не портит впечатления от потрясающих северных видов.

Подняться к красивому туалету можно по удобным ступенькам. Сейчас туалет стал еще одной характерной деталью пейзажа и даже местной достопримечательностью.