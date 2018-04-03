Trailer Valet разработали маленького 44-килограммового робота, который может перевозить груз на 4 тонны

Trailer Valet RVR оснащен гусеничным ходом, который и позволяет устройству перевозить большие объемы грузов. Помимо этого, с помощью гусениц робот может передвигаться по практически любой горизонтальной поверхности, начиная с песка, заканчивая камнями. Радиоуправляемый робот оснащен четырьмя электромоторами, благодаря которым устройство может передвигаться до 30 минут на одном заряде.

В базовой версии Trailer Valet RVR будет стоить в $2100, но его грузоподъемность будет меньше — всего 1,6 тонны. Промежуточный вариант стоит $3400, в этой конфигурации он способен поднимать до 2,5 тонны. Максимальная версия Trailer Valet RVR стоит $4100.

Ранее инженеры из Швейцарской высшей технической школы Цюриха показали полностью роботизированную систему, которая способна пилить доски, а затем собирать их в единую конструкцию. Робот, по сути, способен взять на себя сразу несколько этапов строительства, полностью заменив людей.

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