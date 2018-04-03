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Xiaomi показала собственного голосового ассистента Xiao AI
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Xiaomi показала собственного голосового ассистента Xiao AI 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
Xiaomi показала собственного голосового ассистента Xiao AIПока мы пытаемся узнать, кто умнее — Siri, Google Assistant или Alexa — Xiaomi показала собственного голосового ассистента Xiao AI.
Xiao AI был предварительно установлен на новом Mi Mix 2S. Теперь он стал доступен и для других смартфонов компании, в китайской версии прошивки MIUI.
Это некий аналог Siri. Помощник понимает голосовые команды: ищет запросы в интернете, управляет «умной» техникой, элементами смартфонов и так далее.
Пока Xiaomi будет использовать цифрового помощника только в Китае. Когда он станет доступен в других странах — неизвестно.
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