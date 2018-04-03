Xiaomi показала собственного голосового ассистента Xiao AI

Xiaomi показала собственного голосового ассистента Xiao AIПока мы пытаемся узнать, кто умнее — Siri, Google Assistant или Alexa — Xiaomi показала собственного голосового ассистента Xiao AI.

Xiao AI был предварительно установлен на новом Mi Mix 2S. Теперь он стал доступен и для других смартфонов компании, в китайской версии прошивки MIUI.

Это некий аналог Siri. Помощник понимает голосовые команды: ищет запросы в интернете, управляет «умной» техникой, элементами смартфонов и так далее.

Пока Xiaomi будет использовать цифрового помощника только в Китае. Когда он станет доступен в других странах — неизвестно.