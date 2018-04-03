Японкам предложили купить воображаемого охранника

Одна из японских компаний предложила способ, который поможет сделать более безопасной жизнь девушек, которые большую часть времени проводят в одиночестве и живут без мужчины в доме.

Им предлагается приобрести "мужчину за занавеской". Революционная идея заключается в том, чтобы приобрести специальную оконную штору, на которой будет проецироваться движущаяся мужская тень. Это создаст эффект присутствия и отпугнет потенциальных грабителей.

В компании записали 12 вариаций изображений, на которых мужчина занимается спортом, играет на гитаре, тренируется с битой, сидит за компьютером, а также занимается другими делами.