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Дрон обнаружил гигантские следы динозавров
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Дрон обнаружил гигантские следы динозавров 

Рамблер 8 часов назад
Фото: The University of Edinburgh
Отпечатки лап вымерших существ были найдены на острове Скай в Шотландии.
Надо отметить, что в данной местности очень часто находят следы доисторических созданий. Ученые полагают, что ранее здесь было очень жарко и динозавры чувствовали себя на этой терриотории весьма комфортно.
Так это или нет, предстоит лишь гадать, но неоспоримым фактом является то, что недавно тут нашли целых 50 новых следов, возраст которых, по мнению исследователей, более 170 миллионов лет!
Самый большой след (более 70 см), принадлежащий динозавру, которого знают под "именем" зауропод, обнаружили при помощи дронов.
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