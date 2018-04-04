Дрон обнаружил гигантские следы динозавров

Отпечатки лап вымерших существ были найдены на острове Скай в Шотландии.

Надо отметить, что в данной местности очень часто находят следы доисторических созданий. Ученые полагают, что ранее здесь было очень жарко и динозавры чувствовали себя на этой терриотории весьма комфортно.

Так это или нет, предстоит лишь гадать, но неоспоримым фактом является то, что недавно тут нашли целых 50 новых следов, возраст которых, по мнению исследователей, более 170 миллионов лет!

Самый большой след (более 70 см), принадлежащий динозавру, которого знают под "именем" зауропод, обнаружили при помощи дронов.