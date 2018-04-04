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Обнаружен редкий портрет женщины-фараона
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Обнаружен редкий портрет женщины-фараона 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Swansea University
Исследователи считают, что это изображение Хатшепсут.
Ученый-египтолог Кен Гриффин обнаружил, на фреске из известняка, хранившейся в Университете Суонси c 1971 года.
Проанализировав плиты, профессор обнаружил, что на них изображен не просто фараон, как считали ранее, а фараон-женщина. Более того, исследователь полагает, что это редчайший «портрет» одной из самых известных женщин Египта — Хатшепсут. Период ее правления (с 1478 по 1458 годы до н. э) считается одним из самых мирных в египетской истории.
Шея, рот и подбородок царицы на фреске оказались повреждены, но часть головы с венком из листьев сохранилась достаточно хорошо. Над головой фараона Гриффин обнаружил иероглиф, изображающий кобру. Так в древнем Египте «отмечали» фараона. А надпись выше изобилует местоимениями женского рода. Это и послужило доказательством того, что фараон, изображенный на фреске — женщина.
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