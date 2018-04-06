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Робот-кошка поможет одиноким людям
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Робот-кошка поможет одиноким людям 

Мир24 4 часа назад
Фото: Мир24
Южнокорейские инженеры изобрели опытный экземпляр робота, который, по задумке создателей, должен избавить человека от одиночества и поможет наладить процесс общения с другими людьми. Об этом сообщает издание IEEE Spectrum.
Считается, что социальная изоляция негативно сказывается на общей удовлетворенностью жизнью, а также на здоровье. Уже изобретены роботы, показывающие связь между одиночеством и симптомами деменции и повышенным риском развития болезни сердца. Ученые и раньше предлагали для борьбы с одиночеством роботов, однако почти всегда предполагалось, что робот должен заменить человеку других людей.
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Южнокорейские специалисты во главе с Чжину Кимом из Университета Йонсе создали робота для одиноких людей, однако выбрали для него несколько иную концепцию. Вместо того чтобы заменять людей, он служит средством связи с ними. Корпус устройства похож на кошку, в центре робота установлен экран, на котором отображаются интерактивные глаза. При этом они выражают разные эмоции.
В роботе, кроме экрана, установлены датчики освещения, температуры, освещения, расстояния, а также микрофон и датчик звука для получения информации и динамик для вывода. Робот за счет датчика расстояния определяет, есть ли хозяин в комнате. Если он рядом, то устройство анализирует звуки вокруг и на их основе предсказывает, что делает человек. В случае, если он распознал одно из бытовых действий, он посылает эти данные другим подобным роботам, установленным в домах друзей или близких людей. А эти роботы, в свою очередь, сообщают о действиях друга своим хозяевам.
По мнению разработчиков, подобные роботы помогут людям частично компенсировать чувство одиночества, а также будут побуждать их к общению.
Ранее сообщалось, что немецкий производитель промышленного оборудования Festo показал двух новых бионических роботов, конструкция которых выполнена на основе живых существ.
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