Ещё
Вечноцветущую сакуру сделали в Японии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вечноцветущую сакуру сделали в Японии 

Рамблер 1 час назад
В парке "Legoland" японского города Нагоя теперь растет самая большая цветущая сакура в мире. Радовать глаз она будет круглый год, так как сделана из конструктора.
Высота скульптуры — 4,38 метра, длина — 5,42 метров, ширина — 4,93 метра. С такими параметрами искусственное дерево легко попало Книгу рекордов Гиннеса.
Руководитель парка Торбен Дженсен рассказал, что даже не знает, что радует его больше: рекорд или великолепное дерево.
Сакура украшена фонариками, которые тоже сделаны из конструктора. После захода солнца они начинают светиться, придавая дереву совершенно фантастический вид.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дрон обнаружил гигантские следы динозавров
В чем отличие россиян от русских10
Патрик Хардисон: история человека без лица3
Над Землей хотят построить гигантский щит из пепла9
Тест: выживете ли вы в открытом море?54
Видео
01:51
Вечноцветущую сакуру сделали в Японии
Вещи
01:38
Странное поведение телеведущих озадачило уфологов
Безумный мир
01:26
В Архангельской области заметили снежного человека
Безумный мир
00:51
«Обнаглевший» НЛО над Калифорнией
Безумный мир
00:58
Найден самый полный скелет тиранозавра
Вещи
03:06
Патрик Хардисон: история человека без лица
Люди
03:09
Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света
Безумный мир
01:46
Японкам предложили купить воображаемого охранника
Вещи
13:43
На Марсе, возможно, обнаружили животных
Безумный мир
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение