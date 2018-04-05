Вечноцветущую сакуру сделали в Японии

В парке "Legoland" японского города Нагоя теперь растет самая большая цветущая сакура в мире. Радовать глаз она будет круглый год, так как сделана из конструктора.

Высота скульптуры — 4,38 метра, длина — 5,42 метров, ширина — 4,93 метра. С такими параметрами искусственное дерево легко попало Книгу рекордов Гиннеса.

Руководитель парка Торбен Дженсен рассказал, что даже не знает, что радует его больше: рекорд или великолепное дерево.

Сакура украшена фонариками, которые тоже сделаны из конструктора. После захода солнца они начинают светиться, придавая дереву совершенно фантастический вид.