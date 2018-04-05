OnePlus подготовила конкурента для Pixel Buds и Gear IconX

OnePlus готовит анонс нового флагмана. В пользу этого говорит тизер смартфона, которым компания поделилась во вторник. Устройство получит чип Snapdragon 845, 8 ГБ оперативки и 256 ГБ — встроенной. Вместе с флагманом компания может представить беспроводные наушники.

Информация появилась в списке Bluetooth Certification, сообщает Android Police. Устройство появилось в базе четвёртого апреля и называется OnePlus Bullets Wireless. Номер модели — BT31B. Дата выпуска не указана, но эксперты уверены в одновременном запуске с OnePlus 6.

Устройство не станет первыми наушниками китайской компании — сейчас производитель продаёт вакуумные OnePlus Bullets (V2). В США за них просят 20 долларов. Эксперты отмечают отличное качество звука за такую цену.