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OnePlus подготовила конкурента для Pixel Buds и Gear IconX
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OnePlus подготовила конкурента для Pixel Buds и Gear IconX 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
OnePlus готовит анонс нового флагмана. В пользу этого говорит тизер смартфона, которым компания поделилась во вторник. Устройство получит чип Snapdragon 845, 8 ГБ оперативки и 256 ГБ — встроенной. Вместе с флагманом компания может представить беспроводные наушники.
Информация появилась в списке Bluetooth Certification, сообщает Android Police. Устройство появилось в базе четвёртого апреля и называется OnePlus Bullets Wireless. Номер модели — BT31B. Дата выпуска не указана, но эксперты уверены в одновременном запуске с OnePlus 6.
Устройство не станет первыми наушниками китайской компании — сейчас производитель продаёт вакуумные OnePlus Bullets (V2). В США за них просят 20 долларов. Эксперты отмечают отличное качество звука за такую цену.
Напомним, OnePlus 6 получит 3,5-миллиметровый разъём для наушников. Это подтвердил рендер от Эвана Бласса. Обсудить перспективы моделей получится в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
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