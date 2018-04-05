Стив Возняк рассказал, почему люди не отдадут рабочие места роботам

По мнению Возняка, искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека. Он напомнил, что автоматизация труда началась вместе с появлением первых фабрик в Манчестере, которые шили дешевую одежду с помощью машин. Еще тогда люди опасались потерять работу из-за машин, но этого не произошло.

Стив Возняк

сооснователь Apple

«Да, роботы будут забирать у людей рабочие места в каких-то сферах, но в других сферах сама робототехника и другие цифровые дисциплины станут создавать новые вакансии».

По прогнозам сооснователя Apple, благодаря автоматизации в мире возникнет нужда в специалистах, способных программировать роботов или разрабатывать новые модели устройств. «Общество всегда найдет возможность дать людям работу, извлечь из любой новой технологии выгоду для самого социума», — добавил Возняк.

По данным исследования компании McKinsey & Co, к 2030 году около четверти рабочих часов заменят роботы. Из-за этого около 800 млн работников по всему миру рискуют потерять работу.

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А в октябре 2017 года сооснователь Apple запустил образовательный стартап Woz U, который поможет людям научиться компьютерным наукам.

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