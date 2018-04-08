Сушилки для рук таят в себе серьезную опасность

Биологи из США выяснили, что сушилки для рук, которые так популярны в общественных уборных, могут причинить вред человеку. Об этом сообщается в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Эксперимент показал, что в потоке воздуха насчитываются миллионы бактерий и частицы грязи. Вредоносные организмы оседают на влажных руках, после чего могут легко попасть в желудок.

Исследователи сделали вывод, что пользоваться бумажными полотенцами гигиеничнее. Однако, если привычнее использовать сушилку, тогда специалисты советуют установить бактериальный фильтр.

К слову, большинство людей моют руки неправильно, сами того не подозревая. Микробиолог Мишель Массакуа из Орегонского университета рассказала о самых частых заблуждениях на этот счет и подсказала, как правильно избавиться от бактерий на руках.