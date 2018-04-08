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Китайцы ответили Boston Dynamics
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Китайцы ответили Boston Dynamics 

Techdiver 2 часа назад
Фото: Techdiver
Четвероногий робот Jue Ying — разработка Чжэцзянского университета. Длиной 1 метр, высотой 60 см, весом 70 кг и способностью нести груз до 20 кг, этот электрический киборг проработает 2 часа после полной зарядки. Он умеет перемещаться по разным поверхностям, подниматься по лестнице, а также держит удар. В переводе с китайского «Jue Ying» означает бестеневой, то есть очень быстрый и проворный. В будущем робот может использоваться в офисе или доме.
Цзяотунский университет в Шанхае разработал двух шестиногих роботов. Они созданы для поисковых, спасательных и транспортировочных работ в экстремальных условиях, таких как радиация, подводные работы и пожары. При грузоподъемности до 300 кг максимальная скорость достигает 1,2 км/ч. Шестиногие роботы способны преодолевать препятствия, переносить тяжелое оборудование, оснащены сенсорами и детекторами.
Роботы представлены в 2018 году и существуют в виде работающих прототипов, как и их западные аналоги.
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