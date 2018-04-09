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В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
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В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну» 

Рамблер 3 часа назад
Виртуальные исследователи в последнее время находят множество различных объектов, которые становятся видны вследствие таяния льдов на материке. Так, уже обнаружено некое шоссе с мостом, пирамида и еще несколько объектов, определенно, созданных руками человека.
И вот на днях холодный материк подарил своим исследователям еще одну удивительную находку. Один из "виртуальных археологов", рассматривая снимки со спутника, обнаружил загадочный объект на материке.
Этот объект состоит из нескольких возвышенностей и имеет поперечную линию. Видео своей находки уфолог выложил в Сеть, предположив, что под снегом скрывается огромная антенна размером в четыре футбольных поля.
Многие пользователи, посмотревшие видео, усомнились в достоверности этого предположения. Они посчитали, что это просто сугробы.
Однако исследователь опроверг эту точку зрения, заявив, что ветер не смог бы создать такой идеально симметричный рисунок.
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