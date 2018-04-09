«Юпи»: секреты главного напитка 1990-х

Растворимые соки Yupi, производимые латиноамериканской компанией Corpora Tresmontes (Чили) с начала 90-х годов ХХ века, по информации сегодняшнего генерального поставщика данного порошка на российский рынок, содержат в составе одного 15-граммового пакетика, помимо основы — сахара, более полутора десятков пищевых добавок Е (от 8 видов красителей до нескольких разновидностей стабилизаторов, эмульгаторов, антиокислителей и пеногасителей).

Официально все Е разрешены, но…

На сегодняшний день все пищевые добавки, содержащиеся в Yupi, входят в перечень разрешенных к использованию странами Евросоюза и Россией (СанПиН 2.32.560-96 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов»).

Официальная позиция Роспотребнадзора на сей счет такова: включенные в разрешительные перечни «ешки» не вредны (об их пользе для организма речи не идет), но только при условии ограниченного применения данных химических соединений при производстве пищевых продуктов и последующем дозированном потреблении человеком.

Российские медики напоминают, что чрезмерное употребление сахара в подобных напитках (а он как химическое соединение является основой сухой смеси Yupi) само по себе неблагоприятно сказывается на организме и может спровоцировать возникновение ряда заболеваний, в том числе, хронических.

Как считает FDA…

О том, проводились ли в России с момента начала поступления Yupi и его аналогов на отечественный рынок (первая половина 1990-х годов) официальные исследования безопасности этого порошка для здоровья потребителей, неизвестно (во всяком случае, в российском научном сообществе данный вопрос широко никогда не обсуждался). Зато на Западе активные дискуссии среди ученых на тему вредности тех или иных пищевых добавок, входящих в состав Yupi (и не только его, а еще и чипсов, газировки и многих других продуктов), ведутся с начала 50-х годов ХХ века. В частности, научный мир спорит о «легитимности» подсластителей, заменителей сахара аспартама (Е 951) и цикламата натрия (Е 952) — они также были и есть в Yupi. Аспартам, согласно классификации американского химика Джона Макмарри, автора «Органической химии», почти в 10 раз слаще цикламата. Цикламат в США с 1969 года запрещен, а аспартам нет. Официальная позиция Агентства Министерства здравоохранения и официальных служб США (FDA), озвученная в 2007 году, такова: по результатам проведенных лабораторных испытаний аспартам — не канцероген.

… и другие ученые

Необходимо отметить, что рынок реализации продукции, напичканной пищевыми добавками, не обходится без «заказных» лабораторных исследований, инициаторами которых выступают крупные компании производителей и поставщиков. И данные проверки безопасности «ешек» неизменно приводят к благонадежным результатам подобных испытаний. Поэтому разобраться в том, какое исследование считать истинным, а какое ложным, подчас трудно даже специалисту. К примеру, германский ученый М. Р. Вайраух (M. R. Weihrauch) в своей статье «Искусственные подсластители — есть ли в них канцерогенный риск?» реабилитирует как аспартам, так и цикламат, доказывая, что лабораторные опыты на крысах, которым в корм подсыпали данные пищевые добавки, в результате не продемонстрировали онкологического воздействия Е 951 и Е 952 на испытуемых.

Вайрух также ссылается на результаты исследований состояния здоровья детей с опухолями головного мозга, чьи мамы употребляли продукты с аспартамом во время беременности или кормления грудью. И снова не находит прямой связи с возникновением заболевания и Е 951. Как пишет М. Р. Вайраух, в Америке, Великобритании и ряде других стран в 70-е годы цикламат натрия запретили, когда у лабораторных крыс, его принимающих, обнаружили увеличение случаев образование карциномы (раковой опухоли) мочевого пузыря.

По прошествии некоторого времени страны Евросоюза и непосредственно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переменили точку зрения по поводу этой пищевой добавки. Она была признана не канцерогенной и разрешенной для использования на продовольственном рынке. Вайраух поясняет, что на токсичность цикламат проверяли на 21 обезьяне, причем исследования продолжались на протяжении 24 лет. В результате в контрольной группе приматов злокачественных опухолей выявлено не было. Коллектив южноафриканских ученых (Ф. Хамфрис, E. Преториус и Ч. Науде) из Преторийского Университета (провинция Гаутенг, ЮАР) в своей статье «Прямые и косвенные клеточные эффекты воздействия аспартама на мозг», опубликованной в одном из старейших и авторитетнейших общенаучных журналов мира «Nature», напротив, утверждает, что современные исследования свидетельствуют о неблагоприятном воздействии Е 951 на организм человека.

В частности, ученые доказывают, что аспартам дестабилизирует работу нервной системы человека, процессы, вызываемые им на клеточном уровне, могут привести к бесплодию у мужчин. Вместе с тем, южноафриканцы признают: чтобы окончательно расставить все точки над «i» в данном вопросе, необходимы серьезные дополнительные исследования — дабы исключить любые толки и прекратить научную полемику, сопровождающую проблему применения пищевой добавки на протяжении десятилетий, с момента синтеза Е 951 в 1965 году. …

Пока учеными ведутся споры по поводу безопасности тех или иных пищевых добавок, используемых в составе Yupi и его аналогов, специалисты Роспотребнадзора напоминают: напитки на основе данных порошков в жару элементарно не утоляют жажды, напротив, «ешки» способствуют тому, чтобы человек хотел пить «Е-компоты» еще и еще. «Простая» вода в этом случае по эффективности и полезности для организма, как взрослого, так и детского, несравнима ни с какой химической «вкусняшкой».