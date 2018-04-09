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Создан «плащ-невидимка» из шерсти белых медведей
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Создан «плащ-невидимка» из шерсти белых медведей 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Шерсть белых медведей позволила китайским ученым создать необычный материал: в инфракрасном излучении он практически невидим.
Полупрозрачные волоски шерсти белых медведей пропускают только ультрафиолетовые лучи и отражают инфракрасные, что служит теплоизоляцией для животного и делает его невидимым для инфракрасных камер.
Эти свойства шерсти медведей натолкнули китайских ученых из Чжэцзянского университета на идею создания "невидимой" ткани. Материал создали на основе шелка, волокна которого подвергли лиофилизации, методу замораживания, благодаря которому они стали более хрупкими, с цепочками пор, сохраняющих воздух.
В результате эксперимента китайских ученых получился материал, обладающий повышенными теплоизолирующими качествами: между наружной и внутренней сторонами он сохраняет разницу в температуре до 4 °C. Кроме того, эта ткань, как и шерсть белых медведей, остается невидимой для инфракрасных камер.
Вероятно, этот материал можно будет использовать в военной промышленности, чтобы шить практичную и "невидимую" камуфляжную одежду. Однако ученым предстоит доработать технологию, поскольку сейчас производство "плаща-невидимки" требует слишком много времени.
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