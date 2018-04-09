Китайское кладбище запустило VR‐симулятор смерти

Китайское кладбище запустило VR‐симулятор смерти. Технология виртуальной реальности позволяет людям пересечь порог жизни и смерти, взглянуть на загробный мир, а также переосмыслить собственные поступки и действия. По мнению сотрудников похоронного бюро, переживание смерти поможет человеку оценить жизнь.

Имитация смерти

По данным австралийского новостного издания 9news, VR-имитатор заработал в похоронном бюро на кладбище Бабаошань в Пекине. Симуляция предполагает два варианта развития событий.

Один из них позволяет «умершему» пользователю понаблюдать за подготовкой к процессу собственной кремации и другими ритуальными услугами. Процесс этот в Китае непростой: он состоит из восьми этапов и требует от сотрудников ритуальных служб определенных навыков и мастерства.

Пожилым китайцам платят за экологичную кремацию. Но это не самое «полезное» погребение

«В этом году мы сконцентрировались на общественном опытом и вовлечения людей в похоронный процесс. Благодаря этому люди могут использовать «опыт жизни до смерти», чтобы лучше ценить свою жизнь и то, что у них есть», — цитирует Global Times сотрудника кладбища Вэй Тонга.

Второй сюжет заключается в том, что герой работает в офисе и внезапно теряет сознание. Все погружается во тьму. Через какое-то время герой приходит в себя в больнице, в то время как члены его семьи говорят о болезни с врачами. Затем он «умирает». Героя окружают яркие огни, традиционно связываемые с отходом души в мир иной. Затем следует большой взрыв, после которого человек оказывается перед окруженными облаками небесными вратами, украшенными, как китайский храм. Затем «умершему» демонстрируются различные моменты его жизни.

Опыт смерти

Оба сценария вызвал разногласия у некоторых из опробовавших симулятор. «Это странно, и я не заинтересован в этом», — рассказал местный житель по фамилии Чжан.

Другие были более благосклонны к идее. «Я действительно хочу попробовать! Это может научить людей ценить свою жизнь», — отметил житель Пекина Лю.

Жительница провинции Чжэцзян Ма Тина сравнили опыт с мультфильмом без привязки к личным ощущениям. «Я ощутила этот VR-опыт просто как что-то новенькое. Я не почувствовала, каково это быть кремированной или положенной в гроб», — сказала она.

Представители кладбища заявили, что, хотя такая «смерть» выглядит как сцена из фильма, она может научить людей ценить жизнь. Во втором сценарии после «смерти» пользователь может наблюдать за организацией собственного похоронного процесса.

В целом же жители Пекина восприняли новую услугу положительно. Некоторые даже отметили, что VR-шлемы с такими «фильмами» нужно показывать осужденным преступникам, чтобы они лучше понимали смысл жизни.

«Успокоит людей»

Специалисты из отраслей, использующих технологию виртуальной реальности, высоко оценили идею китайского похоронного агентства. Они отметили, что переживание опыта после смерти может использоваться в качестве терапии пациентов с некоторыми заболеваниями, сообщил Newsweek

«В то время как этот опыт может восприниматься некоторыми людьми как нечто болезненное, мы увидели доказательства, что иммерсивные технологии могут быть лечебными — пациенты переживают сложные ситуации в контролируемых условиях и действительно могут оказывать положительное воздействие на восприятие таких вещей, как страх и боль», — пояснил Шон Даффи, технический директор компании Holosphere. Это компания использует VR-технологии, чтобы помочь пациентам справиться с хронической болью.

Даффи добавил, то техника поможет людям спокойнее думать и говорить на трудную тему смерти. «Реальная имитация смерти всегда будет вызывать ажиотаж, но я уверен, что многие люди захотят пережить этот опыт. Это классная идея, и я думаю, что она успокоит людей насчет смерти», — добавил соучредитель компании-разработчика VR-игр ALEA Александр Томич.

Кладбище Бабаошань

Революционное мемориальное кладбище Бабаошань уже давно использует современные технологии в ритуальной сфере. Например, там предлагается услуга 3D-печати реконструкции лица. Ею пользуются родные людей, умерших так, что их внешний вид был искалечен.

Там активно используется технология «зеленых похорон», не наносящая ущерба окружающей среде. Во время нее пепел умершего человека помещают в биоразлагаемый ларец, и семья закапывает умершего под саженцем дерева. Через пять лет деревья пересаживают, а место освобождают для новых похорон.

Ожидается, что этот метод станет альтернативой традиционным крестьянским похоронам, когда умершего просто закапывают на пшеничном поле, сооружая сверху нехитрый могильный курган. По мнению китайских властей, помимо того, что такие склепы занимают пахотные угодья, они могут нести угрозу для безопасности сельскохозяйственных культур.