Вещи, о которых не знает поколение нулевых

А вы можете представить, что многие дети, рожденные в 2000 году, уже достигли совершеннолетия? Playboy собрал коллекцию из артефактов недалекого прошлого, которые будут с трудом понятны современному поколению.

Безвозвратно ушедшие атрибуты недавнего времени впечатлят новое поколение и заставят поностальгировать старое.

Звук реального будильника

Звук настоящего будильника был настолько громким, что его невозможно было не услышать. Новое поколение испытало бы неподдельный шок, начав утро с невыносимой душераздирающей трели. Теперь, чтобы проснуться, у всех на смартфонах стоит нежная мелодия, осторожно напоминающая о начале нового дня.

Дискеты

Если бы человек, рожденный в начале 21 века, увидел дискету, он бы наверняка подумал, что иконку сохранения распечатали на 3D-принтере.

Бумажные карты

С приходом Google Maps и Яндекс. Карт никому и в голову не придет разворачивать громоздкий атлас размером с покрывало для пикника. Тем более там нельзя рассчитать время, отследить загруженность дорог, а также посмотреть фото заданной локации.

Записная книжка

Сейчас никому не придет в голову записывать номер телефона человека в записную книжку, а ведь раньше она была у каждого! Технологии беспощадно превратили эти милые блокноты в архаизм.

Видеопрокат

Современная молодежь вряд ли может представить, что раньше существовали конторы с прокатом VHS кассет. Это напоминало библиотеку, только вместо книг были видеокассеты.

Модем

Вряд ли молодые люди знают о том, что раньше единственным возможным способом доступа в интернет был модем, связанный с телефонной линией. Поэтому, когда кто-то вдруг начинал говорить по домашнему телефону, интернет в доме временно не работал.

Телефонный справочник

Толстые телефонные справочники с номерами жителей города и различных организаций постепенно канули в лету. Однако это позволило сократить потребление бумаги.

Чехол для CD-дисков

Современные гики, привыкшие хранить информацию в облаке, вряд ли знают, что раньше любимые игры и фильмы люди коллекционировали на CD-дисках, а их хранили в специальных чехольчиках.

Факс

Во времена, когда еще не существовало электронной почты, самым удобным способом отправить письмо был факс. Сегодня это что-то неведомое и малопонятное.

Тамагочи

Виртуальный питомец тамагочи впервые был представлен в 1996 году. Миллионы детей мечтали ухаживать за электронной собачкой или кошечкой. Однако популярность игрушки была временной, поэтому новое поколение наверняка пропустило лавинообразную волну увлечения тамагочи.

Кассетный плеер

Вечно заедающую пленку на музыкальных кассетах и сами кассетные плееры сейчас можно увидеть только в кадре старого культового фильма.

Фишки

Легендарные фишки были причиной многих дворовых баталий в те времена, когда поколение начала нулевых еще толком не стояло на ногах. Тренд ушел из моды незаметно, быстро и безвозвратно.

Портативная консоль «Ну, погоди!»

Портативная приставка Game Boy от компании Nintendo была популярна на Западе, у нас же широкую известность приобрел ее местный аналог — электронная игра «Ну, погоди!». В ней волк ловит яйца, которые несут четыре курицы. Поколение нулевых, вероятно, могло столкнуться только с мультфильмом «Ну, погоди!», но не с самой игрой.

Разноцветная ручка

Разноцветная ручка была мечтой всех школьников начала нулевых. Исчезла она так же мгновенно, как и все непонятные изобретения тех лет.

Тетрис

Тетрис впервые появился в 1984 году и был разработан советским программистом Алексеем Пажитновым . Портативное устройство с игрой, имевшееся в наличие у каждого человека в 1990-х, именовалось Brick Game. Но из-за популярности самой игры все называли его тетрисом.

Игрушки из «Киндера»

Раньше у всех были коллекции игрушек из любимого детьми лакомства «Киндер Сюрприз». Современная молодежь сейчас не станет брать яйцо и трясти его перед ухом в надежде понять, целая там игрушка или пластиковая «сборка».

Пятирублевая купюра

Вышедшая из обращения пятирублевая купюра, на которую в девяностые можно было купить продукты, наверняка залежалась у кого-то дома. А для некоторых факт существования бумажных 5 рублей станет открытием года.

Гимнастический круг

Молодые люди, рожденные в начале нулевых, уже не знают, что такое гимнастический круг, на который можно было встать и раскрутиться до потери равновесия.

Телефонный пункт

Даже взрослое поколение уже забыло, что для звонка в другой город надо было идти в телефонный пункт и разговаривать, стоя в отдельной кабине.

«Альф»

Ну что скажите представители поколения Z? Знаете ли вы комедийный сериал «Альф» про инопланетянина, который жил в доме у американской семьи и все время хотел съесть кошку?

«Зена — королева воинов»

А знаете ли вы «Зену — королеву воинов», которая эффектно убивала своих врагов метательным диском «шакрамом»? А ее напарницу Габриэль?

«Санта Барбара»

2137 серий! Можете ли вы себе представить 2137 серий какого-нибудь сериала? «Санта Барбара» для многих людей в постсоветской России стала отдельной жизнью.