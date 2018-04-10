Из почерка Кобейна сделали шрифт

Николя Дамьен и Жюльен Санс — французские дизайнеры, создавшие шрифты, в основе которых почерки известнейших артистов. Они утверждают, что сделали это не ради популярности или просто из интереса — шрифты были созданы для того, чтобы начинающие музыканты пользовались ими при написании песен. Авторы уверены, что это поспособствует более активной работе фантазии на благо творческого процесса.

Для такого интересного проекта был выбран не только почерк мирового любимца Курта Кобейна, но и не менее известных Дэвида Боуи Джона Леннона и других.