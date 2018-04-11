Что нужно знать о климатическом оружии

Разработки климатического оружия ведутся давно. И ведутся успешно. Вызывая подозрения в мировом заговоре.

За завесой тайны

С климатическим оружием ситуация как с котом Шрёдингера. Оно одновременно и есть, и нет.

В 1978 году была принята конвенция о запрете негативного влияния на климат. Подписали договор и СССР, и США. С тех пор доказанных случаев военного применения климатического оружия нет, но обвинения в причастности тех или иных сил в природных катаклизмах продолжаются.

Например, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад обвинял Европу в продолжительной засухе в Иране и Турции. Он уверял, что засуха в этих странах, а также в близлежащих регионах будет продолжаться ещё 30 лет. По иронии судьбы, когда Ахмадинежад вышел на улицу — пошел дождь. Но Махмуда это не убедило.

Из известных «слухов в виде версий» также можно вспомнить обвинения Джорджу Бушу и России (!) в причастности к урагану «Катрин», обвинения Обаме в том, что он вызвал ураган «Сэнди» за неделю до выборов, чтобы обеспечить себе переизбрание.

Также видят вину геоинженеров в калифорнийской засухе. Сторонники этой теории заговора видят прямой замысел, который заключается в том, чтобы Калифорния стала зависимым регионом.

С 1962 по 1983 год американцы работали над проектом «ярость шторма». Его номинальной целью было усмирение урагана путем посева йодистого серебра. Фактически же ураган — настоящее оружие. «Отвернув» его от своей территории — можно отправить на другую. В 1969 году США обвиняли в том, что они чуть не отправили ураган на Панаму и Никорагуа.

Самым известным случаем применения климатического оружия является операция «Попай», когда американские транспортники распыляли над стратегическими территориями Вьетнама всё тот же йодит серебра. От этого количество осадков увеличилось в три раза, дороги размыло, поля и деревни залило, коммуникации оказались разрушены.

С главной проблемой Вьетнама — джунглями американские военные также справлялись радикально. Бульдозеры выкорчевывали деревья и верхний слой почвы, а сверху на оплот повстанцев распылялись гербициды и дефолианты.

На сегодняшний день наибольшее внимание обращено на ионофсеру. Существует теория, озвученная депутатом от КПРФ Татьяной Астраханкиной на заседании Думы ещё в 2002 году. Она и ещё 90 депутатов отправили в правительство запрос, предлагая своё объяснение интереса США к геофизическим свойства ионосферы. Как утверждали депутаты, Америка возводит "замкнутый контур" из трех систем в Норвегии, на Аляске и в Гренландии.

За мир

То, что геоинженеры с 40-х годов не прекращали свои разработки, никто не скрывал. Оружие можно применять и в мирных целях. Разгон и засев облаков производятся постоянно. Билл Гейтс активно финансирует разработки по усмирению ураганов, в Арабских Эмиратах вызывают дождь при помощи мощных ионизаторов, при подготовке к китайской Олимпиаде организаторы провели огромную работу по блокированию нежелательных климатических условий.

Все эти факты широко не разглашаются, но то, что стратегические метеорологические работы проводятся, подтверждает хотя бы существование нескольких ионосферных нагревательных стендов по всему миру. В Аляске работает HIPAS, в Васильсурске — «Сура», в норвежском Тросе расположен EISCAT/Heating, на Шпицбергене работает SPEAR, в Пуэрто-Рико — комплекс при обсерватории Аресибо.

Самый известный ионосферный стенд — американский HAARP. Он является мощнейшим из всех существующих. Именно его люди, верящие в теории заговора, считают виновником многих климатических катастроф в целом и урагана «Сэнди» в частности.

Каких-либо конкретных доказательств такой злонамеренной деятельности пока не существует.

Зато есть пример добронамеренного влияния на климат. Именно советские геоинженеры после аварии на ЧАЭС предотвратили экологическую катастрофу. Радиоактивную пыль связали специальными составами, чтобы ее не разносил ветер. Для того, чтобы пыль не смывалась в Днепр, в небе сделали противодождевой заслон.

Управлять погодой люди мечтали всегда. К примеру, колокольным звоном боролись с градом (что научно доказано — работает), совершали жертвоприношения (научно эффект не доказан). Серьезным же разработкам в этой сфере ещё меньше века, поэтому геоинженерия только в самом начале своего пути.