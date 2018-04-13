Старую рубашку оценили в 43 миллиона рублей

Рубаха 1000-летней давности будет выставлена на торги аукционным домом Sotheby’s 25 апреля в Лондоне. Об этом сообщает New York Times.

Шелковая рубаха украшена изображениями уток в шарфах, держащими жемчужные ожерелья в клювах. Рисунки птиц обрамлены восьмиугольным орнаментом в синих тонах с сердцами и другими фигурами.

Принт указывает на возможное происхождение вещи: предполагают, что она могла принадлежать сановнику или придворному в Согдийской империи. Переполненное торговцами, обменивающимися рабами, лошадьми и благовониями на Великом шелковом пути, королевство Согдиана располагалось на территории нынешних Узбекистана и Таджикистана примерно 1000 лет назад и исчезло в X веке.

«Вещь такого рода и в таком состоянии — невероятная редкость»,

— сказал глава средневосточного отделения Sotheby’s Бенедикт Картер.

Аукционный дом оценил рубаху в 700 тысяч долларов (43 миллиона рублей).

В июле 2017 года аукционный дом Sotheby’s выставил на торги личные вещи английской актрисы Вивьен Ли . В число лотов вошли украшения, картины, мебель, книги и аксессуары.