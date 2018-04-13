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Старую рубашку оценили в 43 миллиона рублей
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Старую рубашку оценили в 43 миллиона рублей 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Рубаха 1000-летней давности будет выставлена на торги аукционным домом Sotheby’s 25 апреля в Лондоне. Об этом сообщает New York Times.
Шелковая рубаха украшена изображениями уток в шарфах, держащими жемчужные ожерелья в клювах. Рисунки птиц обрамлены восьмиугольным орнаментом в синих тонах с сердцами и другими фигурами.
Принт указывает на возможное происхождение вещи: предполагают, что она могла принадлежать сановнику или придворному в Согдийской империи. Переполненное торговцами, обменивающимися рабами, лошадьми и благовониями на Великом шелковом пути, королевство Согдиана располагалось на территории нынешних Узбекистана и Таджикистана примерно 1000 лет назад и исчезло в X веке.
«Вещь такого рода и в таком состоянии — невероятная редкость»,
— сказал глава средневосточного отделения Sotheby’s Бенедикт Картер.
Аукционный дом оценил рубаху в 700 тысяч долларов (43 миллиона рублей).
В июле 2017 года аукционный дом Sotheby’s выставил на торги личные вещи английской актрисы Вивьен Ли. В число лотов вошли украшения, картины, мебель, книги и аксессуары.
Также на аукционе будут выставлены золотое кольцо от второго мужа Вивьен Ли, Лоуренса Оливье, с надписью Laurence Olivier Vivien Eternally и сценарий фильма «Унесенные ветром».
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