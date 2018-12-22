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Как жульничали древние игроки в Норвегии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Во время раскопок в средневековом квартале Бергена археологи обнаружили игральную кость, которую использовали мошенники.
Жители древних портовых городов Норвегии любили азартные игры, что подтверждают тематические археологические находки. К настоящему времени обнаружено около трех десятков игральных костей в средневековых районах Бергена. И, судя по всему, мошенников в те времена тоже было немало: известно, что существовал указ 1276 года, согласно которому власти изымали все деньги со стола с нечестной игрой, а жуликам полагался штраф в размере половины марки (около 107 граммов серебра).
Совершенно неожиданно археологам удалось выяснить, как именно жульничали мошенники. При раскопках деревянной мостовой начала XV века в районе Вогсбюннен в Бергене была обнаружена игральная кость, которая значительно увеличивала шансы на победу. На месте единицы и двойки на гранях кубика вырезаны четверка и пятерка.
Angela Weigand/UIB
Эксперты предполагают, что мошенник, которому принадлежала кость, избавился от нее, чтобы его жульническая схема не была раскрыта.
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