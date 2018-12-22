Как жульничали древние игроки в Норвегии

Во время раскопок в средневековом квартале Бергена археологи обнаружили игральную кость, которую использовали мошенники.

Жители древних портовых городов Норвегии любили азартные игры, что подтверждают тематические археологические находки. К настоящему времени обнаружено около трех десятков игральных костей в средневековых районах Бергена. И, судя по всему, мошенников в те времена тоже было немало: известно, что существовал указ 1276 года, согласно которому власти изымали все деньги со стола с нечестной игрой, а жуликам полагался штраф в размере половины марки (около 107 граммов серебра).

Совершенно неожиданно археологам удалось выяснить, как именно жульничали мошенники. При раскопках деревянной мостовой начала XV века в районе Вогсбюннен в Бергене была обнаружена игральная кость, которая значительно увеличивала шансы на победу. На месте единицы и двойки на гранях кубика вырезаны четверка и пятерка.

Angela Weigand/UIB

Эксперты предполагают, что мошенник, которому принадлежала кость, избавился от нее, чтобы его жульническая схема не была раскрыта.