В Швеции нашли 1500-летнюю луковицу

Наполовину сгоревшая луковица помогла ученым проследить торговые связи тех времен. Ее обнаружили шведские археологи на территории поселения Сандби Борг на острове Эланд.

Как выяснили ученые, между местными жителями и Римской империей шла торговля, которая не ограничивалась обменом золотыми монетами и украшениями.

"Жители Эланда импортировали, в том числе, и еду. Как известно, в Скандинавии лук не использовали в приготовлении, а вот в Римской империи, наоборот, это был распространенный овощ. Вероятно, его считали экзотической пряностью и импортировали римлянам", — рассказывает эксперт Хелена Виктор.

Jens Heimdahl / Swedish History Museum

Находка была похожа на большой орех, ее обнаружили рядом с очагом в доме и сначала не могли понять, что это может быть. Исследователям даже пришлось отправить находку на анализ в исторический музей, где специалисты определили, что это луковица, на данный момент древнейшая в Скандинавии.