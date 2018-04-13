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В Швеции нашли 1500-летнюю луковицу
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В Швеции нашли 1500-летнюю луковицу 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Наполовину сгоревшая луковица помогла ученым проследить торговые связи тех времен. Ее обнаружили шведские археологи на территории поселения Сандби Борг на острове Эланд.
Как выяснили ученые, между местными жителями и Римской империей шла торговля, которая не ограничивалась обменом золотыми монетами и украшениями.
"Жители Эланда импортировали, в том числе, и еду. Как известно, в Скандинавии лук не использовали в приготовлении, а вот в Римской империи, наоборот, это был распространенный овощ. Вероятно, его считали экзотической пряностью и импортировали римлянам", — рассказывает эксперт Хелена Виктор.
Jens Heimdahl / Swedish History Museum
Находка была похожа на большой орех, ее обнаружили рядом с очагом в доме и сначала не могли понять, что это может быть. Исследователям даже пришлось отправить находку на анализ в исторический музей, где специалисты определили, что это луковица, на данный момент древнейшая в Скандинавии.
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