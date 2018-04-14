В США создали «умный» браслет, защищающий от изнасилования

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости . Американские ученые разработали устройство, которое, по мнению создателей, защитит женщин при попытке изнасилования или ограбления. Об этом сообщается на сайте университета Алабамы в Бирмингеме.

"Вызывая 911, вы используете приложение или устройство аварийного оповещения, каждый из этих инструментов требует нажатия кнопки, чтобы вызвать помощь. Зачастую это просто невозможно", — пояснил член исследовательской группы Рагиб Хасан.

Чтобы решить проблему, исследователи создали браслет, который в случае нападения подключится к смартфону через Bluetooth и оповестит экстренные службы.

Устройство определяет местонахождение пользователя, анализирует движения и может отследить, стоит человек или лежит. Кроме того, браслет издает громкий сигнал: предполагается, что эти меры привлекут внимание других людей.

По мнению разработчиков, такое устройство также может пригодиться инвалидам и пожилым людям в случаях, когда им срочно требуется помощь.