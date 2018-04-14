Ещё
В России пытаются воссоздать древнюю скифскую арфу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России пытаются воссоздать древнюю скифскую арфу 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В 1947 году в горном Алтае была найдена уникальная скифская арфа, время создания которой исследователи отнесли к V веку до нашей эры. Старинный музыкальный инструмент передали на хранение в Эрмитаж.
Теперь же, спустя десятки лет, группа ученых и музыкантов решили воссоздать инструмент в том виде, в котором он услаждал слух древних скифом много веков назад. В планах активистов не только сделать арфу копией своей «прародительницы», но и заставить ее играть.
Справедливости ради отметим, что такие попытки предпринимались и ранее, но пока никому из «кулибиных» не удалось осуществить такой сложный проект.
Как считают нынешние активисты, причина былых неудач кроется в том, что арфу пытались сделать из иных материалов, нежели использовались при создании древнего инструмента.
Теперь же специалисты изучили все детали в мельчайших подробностях и надеются на успех.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем закончилась война между КГБ и МВД14
Что сделали с преемником Брежнева4
Как воры следили за порядком на Олимпиаде-8049
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста67
Почему Россия не живет как Европа149
Видео
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
02:30
Как Горбачев сдал СССР
Истории
02:26
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста
Люди
01:07
Спятивший гусь затерроризировал город
Безумный мир
00:26
Безразличный кот выиграл и ушел
Безумный мир
00:28
Акула-исполин решила порезвиться с людьми
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение