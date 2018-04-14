В России пытаются воссоздать древнюю скифскую арфу

В 1947 году в горном Алтае была найдена уникальная скифская арфа, время создания которой исследователи отнесли к V веку до нашей эры. Старинный музыкальный инструмент передали на хранение в Эрмитаж

Теперь же, спустя десятки лет, группа ученых и музыкантов решили воссоздать инструмент в том виде, в котором он услаждал слух древних скифом много веков назад. В планах активистов не только сделать арфу копией своей «прародительницы», но и заставить ее играть.

Справедливости ради отметим, что такие попытки предпринимались и ранее, но пока никому из «кулибиных» не удалось осуществить такой сложный проект.

Как считают нынешние активисты, причина былых неудач кроется в том, что арфу пытались сделать из иных материалов, нежели использовались при создании древнего инструмента.

Теперь же специалисты изучили все детали в мельчайших подробностях и надеются на успех.