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Как могут выглядеть беспроводные наушники Apple с Siri
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Как могут выглядеть беспроводные наушники Apple с Siri 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
Как могут выглядеть беспроводные наушники Apple с SiriПосле появления на прилавках долгожданной колонки HomePod в сети начали появляться слухи о возможном выходе полноразмерных наушников Apple.
Аналитики полагают, что компания не будет выпускать модель — приемник Beats, а разработает собственный уникальный дизайн.
Дизайнеры немецкого издания CURVED labs отреагировали на подобные слухи и представили свое видение наушников Apple.
Концепт выглядит типично для больших накладных наушников, но некоторые элементы дизайна перекликаются с колонкой HomePod. Так внешняя часть наушников, по мнению дизайнеров, может быть выполнена из материала схожего с покрытием колонки.
Другим сходным элементом является сенсорная панель с отображением индикатора Siri и элементами управления.
Для зарядки беспроводных наушников может использоваться компактная док-станция, которую можно как оставить на горизонтальной плоскости, так и закрепить на стене или шкафу.
Разработчики концепта полагают, что наушники Apple могут быть представлены в черном и белом цвете, как и колонка HomePod.
Вот так может выглядеть следующий новый продукт компании Apple.
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