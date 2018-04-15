Как могут выглядеть беспроводные наушники Apple с Siri

Как могут выглядеть беспроводные наушники Apple с SiriПосле появления на прилавках долгожданной колонки HomePod в сети начали появляться слухи о возможном выходе полноразмерных наушников Apple.

Аналитики полагают, что компания не будет выпускать модель — приемник Beats, а разработает собственный уникальный дизайн.

Дизайнеры немецкого издания CURVED labs отреагировали на подобные слухи и представили свое видение наушников Apple.

Концепт выглядит типично для больших накладных наушников, но некоторые элементы дизайна перекликаются с колонкой HomePod. Так внешняя часть наушников, по мнению дизайнеров, может быть выполнена из материала схожего с покрытием колонки.

Другим сходным элементом является сенсорная панель с отображением индикатора Siri и элементами управления.

Для зарядки беспроводных наушников может использоваться компактная док-станция, которую можно как оставить на горизонтальной плоскости, так и закрепить на стене или шкафу.

Разработчики концепта полагают, что наушники Apple могут быть представлены в черном и белом цвете, как и колонка HomePod.