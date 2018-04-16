Coca-Cola впервые выпустит замороженную колу

Coca-Cola впервые за свою 125-летнюю историю выпустит замороженную версию напитка — Coca-Cola Frozen (сoke slushy).

Новинка со вкусом лимона (Coca-Cola Frozen Lemon) находилась в стадии разработки последние восемь лет. В первое время она будет доступна только в Японии.

По словам производителей, потребители смогут самостоятельно регулировать степень хрусткости льда. Cлаш будет продаваться как замороженным, так и незамороженным, поэтому покупатели смогут приобретать пакеты с напитком и замораживать содержимое дома.

Помимо сoke slushy, компания также выпустит замороженную версию Fanta (Fanta входит в бизнес-портфель The Coca-Cola Company) со вкусом апельсина и винограда, сообщает The Independent

В прошлом месяце стало известно об еще одной новинке от бренда на японском рынке — о первом алкогольном напитке Coca-Cola.