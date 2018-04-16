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Coca-Cola впервые выпустит замороженную колу
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Coca-Cola впервые выпустит замороженную колу 

Особое блюдо 2 часа назад
Фото: Особое блюдо
Coca-Cola впервые за свою 125-летнюю историю выпустит замороженную версию напитка — Coca-Cola Frozen (сoke slushy).
Новинка со вкусом лимона (Coca-Cola Frozen Lemon) находилась в стадии разработки последние восемь лет. В первое время она будет доступна только в Японии.
По словам производителей, потребители смогут самостоятельно регулировать степень хрусткости льда. Cлаш будет продаваться как замороженным, так и незамороженным, поэтому покупатели смогут приобретать пакеты с напитком и замораживать содержимое дома.
Помимо сoke slushy, компания также выпустит замороженную версию Fanta (Fanta входит в бизнес-портфель The Coca-Cola Company) со вкусом апельсина и винограда, сообщает The Independent.
В прошлом месяце стало известно об еще одной новинке от бренда на японском рынке — о первом алкогольном напитке Coca-Cola.
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