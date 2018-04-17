В Мексике нашли монету «из будущего»

На днях издание Daily Star опубликовало интересную информацию: по сообщению СМИ в Мексике найдена монета из будущего.

Как утверждают журналисты, на одной из мексиканских строек рабочий Диего Авила нашел кусок металла, который после очистки оказался монетой.

Когда мужчина изучил находку, то был крайне озадачен: на куске металла оказались изображены орел и свастика. Еще больше удивила мужчину дата, красовавшаяся на монете: 2039 год.

Авила передал находку специалистам, но пока объяснить происхождение монеты не удалось.

Пользователи Сети, куда попало видео с монетой "из будущего", высказывают свои предположения. Кто-то всерьез считает, что она попала в наш мир из параллельной вселенной или из будущего, другие же обвиняют Авилу в мистификации.