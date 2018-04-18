Создана карта с «первыми» названиями городов

Daily Mail опубликовало карту с историческими названиями городов всего мира, созданную в австралийской компанией Credit Card Compare. На них указан буквальный перевод названий городов, которые им дали первые поселенцы. Москва на карте названа «река»

При составлении карты австралийские эксперты использовали буквальный перевод разных топонимов на английский язык. Названия стран сопровождаются интересной информацией об их истории и культуре.

Франция, например, названа «Землей ожесточенных», взяв за основу этноним древнегерманского племени франков. Имя Франк можно перевести как «яростный».

Норвегию на карте обозначили «северный путь», проводя аналогию с маршрутом викингов. Испанию назвали «Берегом кроликов».

Карта показывает, чем вдохновлялись первые поселенцы при названии городов. По данным издания, города называли в честь природных явлений, животных, чувств и другое.