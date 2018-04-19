Перелет в позе ковбоя: новые кресла для самолетов

Недавно на профессиональной выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге итальянская компания Aviointeriors представила модель вертикального кресла для перелетов SkуRider 2.0.

Это уже вторая попытка производителя "внедрить" не слишком удобные сиденья: первый вариант такого кресла компания предлагала еще 8 лет назад, но новинка была отвергнута.

Теперь же Aviointeriors усовершенствовали кресла и вновь решили предложить "уплотнить" салон самолета.

По заявлению специалистов компании, сиденья с вертикальными спинками ничуть не уступают обычным. При их производстве ориентировались на седла ковбоев, в которых те могли провести практически весь день, не испытывая неудобств.

Производитель полагает, что и перелет в креслах подобной конфигурации будет весьма комфортным. Справедливости ради, надо отметить, что специалисты Aviointeriors предлагают такие сиденья использовать лишь для коротких рейсов.

Представители компании отмечают очевидные плюсы "стоячих" кресел: они занимают гораздо меньше места, а значит, самолет, оборудованный ими, сможет вместить на 20% больше пассажиров. Следовательно, доход перевозчика увеличится. Для путешественников тоже выгода очевидна, отмечают в Aviointeriors: по той же причине "уплотнения" мест билеты на такие кресла будут в два раза дешевле, чем обычно.

Планируют ли какие-либо компании оборудовать салоны своих самолетов "ковбойскими" креслами, пока неизвестно.