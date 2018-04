Дизайнеры предложили мишку для взрослых 

Итальянский бренд мебели и предметов интерьера Kartell и модная марка Moschino представили на выставке дизайна Salone del Mobile в Милане созданный совместно светильник. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Милана.

Светильник-ночник Toy by Moschino, созданный при участии креативного директора модной марки модельера Джереми Скотта , сделан в форме детского игрушечного мишки, символа марки, с надписью на животе This is not a Moschino Toy («Это не игрушка Moschino»).