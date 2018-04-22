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Туфли Майкла Джексона для лунной походки продадут
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Туфли Майкла Джексона для лунной походки продадут 

Рамблер 19 часов назад
Фото: depositphotos.com
Туфли, в которых поп-король впервые исполнил свою знаменитую "лунную походку", уйдут с молотка 26 мая в Калифорнии.
Лоферы из черной кожи производства Florsheim Imperial Джексон носил на репетиции Billie Jean. Это был первый раз, когда певец исполнил на сцене свою знаменитую "лунную походку", — сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions.
К этой обуви короля поп-музыки прилагается письмо известного хореографа Лестера Вилсона, в котором сказано, что после репетиции Джексон подарил танцору эти туфли.
Стартовая цена кожаной пары составляет 5 тысяч долларов. Ожидается, что их стоимость значительно увеличится на торгах.
Так, пять лет назад британский аукционный дом Knaisz Auctions продал концертные туфли Майкла Джексона с его подписью более чем за 32 тысячи долларов.
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