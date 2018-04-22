Туфли Майкла Джексона для лунной походки продадут

Туфли, в которых поп-король впервые исполнил свою знаменитую "лунную походку", уйдут с молотка 26 мая в Калифорнии.

Лоферы из черной кожи производства Florsheim Imperial Джексон носил на репетиции Billie Jean. Это был первый раз, когда певец исполнил на сцене свою знаменитую "лунную походку", — сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions.

К этой обуви короля поп-музыки прилагается письмо известного хореографа Лестера Вилсона, в котором сказано, что после репетиции Джексон подарил танцору эти туфли.

Стартовая цена кожаной пары составляет 5 тысяч долларов. Ожидается, что их стоимость значительно увеличится на торгах.

Так, пять лет назад британский аукционный дом Knaisz Auctions продал концертные туфли Майкла Джексона с его подписью более чем за 32 тысячи долларов.