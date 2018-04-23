В Китае научились управлять дождем

Китайские ученые всерьез возомнили себя богами и собираются решить проблему с засухой в разных районах планеты.

Для этого инженеры Поднебесной разработали систему, которая сможет вызывать осадки искусственным путем.

Как заявляют китайские специалисты, они уже провели тестирование устройства, которое способно вызвать искусственные облака. Испытания проходили в Тибете, там же собираются построить и целый «дождевой» комплекс, который сможет управлять осадками.

«Вызывать» дождь ученые предлагают, выбрасывая в атмосферу огромное количество йодида серебра, который конденсирует водяной пар.

Инициатива китайских ученых не обрадовала климатологов: они считают, что такой способ борьбы с засухой способен привести к возникновению озоновых дыр. Кроме того, неизвестно, как такое количество йодида серебра может повлиять на здоровье жителей планеты.