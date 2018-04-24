Зачем нужна система распознавания лиц в туалетах

Не так давно на территории Китая начали массово появляться туалеты с распознаванием лиц. Подобная "туалетная революция" стартовала еще три года назад во время начала правления председателя КНР Си Цзиньпин . На сегодняшний день инновационные общественные туалеты оборудованы телевизорами, банкоматами и турбоунитазами, не говоря уже о доступности покрытия Wi-Fi.

Кроме того, большинство туалетов оборудовано особой системой, которая распознает лица. По словам разработчиков, эта система позволяет сократить расход туалетной бумаги — согласно статистике, воровство данного предмета происходит гораздо реже. Сейчас только два города в Китае имеют такие "туалеты будущего". При входе система распознает лицо посетителя. Автоматически каждому выдается по 40-80 сантиметров туалетной бумаги. А в случае, если посетителю необходимо больше, он вынужден подождать 10 минут и отсканировать лицо еще раз.

Туалеты оборудованы особыми сенсорами и в случае, если посетитель находится внутри более 10 минут, об этом сообщается работнику. Неясно лишь одно — зачем существует ограничение по времени.

Такое нововведение появилось из-за того, что общественные туалеты, по мнению председателя, бьют по экономике городов. Благодаря новым технологиям люди будут не только разумнее подходить к расходу и экономии бумаги, но и не станут воровать мыло и полотенце. Туалеты с распознаванием лиц можно посетить в городах Чанша и Чунцин.

По словам председателя Коммунистической партии КНР Си Цзиньпина, он собирается организовать строительство инновационных туалетов во всех городах и селах Китая. Председатель также признался, что общественные туалеты являются важной проблемой в современной инфраструктуре и подобные технологии способны улучшить ее. ​Не первый год Китай страдает от антисанитарии в общественных туалетах. Люди, проживающие в бедных районах, привыкли справлять нужду на улице, а старые общественные туалеты представляют собой лишь дырку в полу. По мнению правительства, инновационные туалеты способны повлиять на прирост туристов.