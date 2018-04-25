В Дубае королевский лайнер переделали в отель 

Около недели назад в Дубайском порту Рашид произошло грандиозное открытие отеля на британском королевском лайнере Queen Elizabeth 2. Изначально судно использовалось по прямому назначению и на протяжении 50 лет являлось самым популярным и знаменитым круизным лайнером.
Однако компания CFC выкупила судно у британской организации Cunard и решила сделать из него отель класса люкс. Реставраторы постарались не нарушать изначальный исторический дизайн, и при этом добавить некоторые нововведения. Мы предлагаем вам взглянуть на шикарный вид нового отеля в Дубае.
Несмотря на попытки сохранить аутентичный вид лайнера, QE2 полностью оснащен всеми необходимыми и современными технологиями в каждом номере.
История лайнера начинается с 60-х годов прошлого века, когда судно совершало длительные круизы с монархами и знаменитостями на борту. Сейчас он на постоянной основе пришвартован к порту Дубая.
Более чем 2,7 миллионов рабочих часов понадобилось, чтобы превратить обветшалый лайнер в пятизвездочный шикарный отель.
Так выглядит стандартная «каюта» в отеле.
Официальное открытие отеля произошло 18 апреля 2018 года.