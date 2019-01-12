Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что находится внутри самолетов миллионеров 

Рамблер 5 часов назад
Миллионеры позволяют себе гораздо больше, чем обычные люди. Огромные квартиры и особняки, элитные машины, дизайнерская одежда — все это входит в жизнь тех, чей доход составляет несколько миллионов в год. И конечно же, многие обеспеченные люди стремятся обзавестись частным самолетом, причем это не маленькая маломоторная машина, а огромный лайнер, рассчитанный на межконтинентальные перелеты. Хотите узнать, что представляют из себя самолеты миллионеров?
Embraer Lineage 1000e, принадлежащий, по слухам, арабскому шейху. Для внутренней отделки лайнера использовались только лучшие натуральные материалы.
Лайнер Gulfstream V, которым владеет актёр Джим Керри, вмещает «всего» 16 человек. А вот до переоборудования в личный в его салоне с лёгкостью размещались пара сотен пассажиров.
Самолет султана Брунея обошелся в 100 миллионов долларов, почти столько же стоили его переоборудовать. Здесь есть спальня, гостиная и ванная комната, в оформлении которых использована позолота.
Комментарии1
Вещи , Видео , Джим Керри
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Агата Кристи отомстила мужу-изменнику
Самые страшные дома в мире
Какого цвета белый медведь на самом деле
Тест: кто вы в метро?3
В столице составили карту помоек, где можно поесть1
Видео
11:01
Самые страшные дома в мире
Места
10:20
Что находится внутри самолетов миллионеров
Вещи
02:21
Блогер обучила пса заклинаниям из «Гарри Поттера»
Безумный мир
05:10
Герой, который молчал о подвиге полвека
Люди
08:22
Как появились советские сказки
Истории
01:48
Дедушка-боксер не знает, с кем драться
Люди
01:04
Пассажиры увидели из иллюминатора шоу
Безумный мир
00:22
Видеокамеры музея запечатлели странное явление
Места
00:12
Сообразительный храбрый пингвин стал героем
Безумный мир
02:35
За что Высоцкому заплатили $45 тысяч в 1979 году
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение