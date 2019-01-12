Что находится внутри самолетов миллионеров

Миллионеры позволяют себе гораздо больше, чем обычные люди. Огромные квартиры и особняки, элитные машины, дизайнерская одежда — все это входит в жизнь тех, чей доход составляет несколько миллионов в год. И конечно же, многие обеспеченные люди стремятся обзавестись частным самолетом, причем это не маленькая маломоторная машина, а огромный лайнер, рассчитанный на межконтинентальные перелеты. Хотите узнать, что представляют из себя самолеты миллионеров?

Embraer Lineage 1000e, принадлежащий, по слухам, арабскому шейху. Для внутренней отделки лайнера использовались только лучшие натуральные материалы.

Лайнер Gulfstream V, которым владеет актёр Джим Керри , вмещает «всего» 16 человек. А вот до переоборудования в личный в его салоне с лёгкостью размещались пара сотен пассажиров.

Самолет султана Брунея обошелся в 100 миллионов долларов, почти столько же стоили его переоборудовать. Здесь есть спальня, гостиная и ванная комната, в оформлении которых использована позолота.