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Секреты крупных компаний, о которых они молчат 

Рамблер 1 час назад
Тем, кто хотя бы изредка ходит в магазины, эти бренды хорошо знакомы. Большинство производителей уверяют, что их история прозрачна, а намерения чисты, но в реальности дело обстоит не совсем так. Многие бренды скрывают кое-какие секреты, которые могут подмочить их репутацию. Но вам, пожалуй, стоит их узнать.

Apple

Широко известен факт, что первый компьютер марки собрали буквально на коленках Стив Джобс и Стив Возняк. Но оказалось, что с ними был еще один коллега. Рональд Уэйн принимал участие в разработке компьютеров, создавал руководства и даже нарисовал один из первых логотипов. Но когда у компании начались финансовые сложности, то попросту сбежал, продав акции.

«Макдоналдс»

Рестораны быстрого питания «Макдоналдс» постоянно ругают за нездоровую еду, но они всё равно не испытывают недостатка в клиентах. Компания хранит в строгом секрете рецепты всех блюд, но точно известно, что в них полно химических добавок.

Coca-Cola

Напиток Coca-Cola продается повсеместно, но его состав не разглашается. Устав компании предписывает, что одновременно рецепт газировки могут знать не более трех высокопоставленных лиц.
Комментарии
Вещи , Видео , Стив Возняк , Стив Джобс , McDonald's , Coca-Cola , Apple
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