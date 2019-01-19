Какие находки делают во льдах Антарктики

Замораживание — это отличный способ что-то сохранить. При низкой температуре даже скоропортящиеся продукты могут храниться довольно долго. Если какой-то предмет упадет в воду, которая быстро замерзнет, то, скорее всего, с этим предметом придется распрощаться. Но именно благодаря тому, что лед — отличный консервант, ученые делают порой удивительный находки.

В их числе:

1. ДНК растений и животных в вулканических пещерах Антарктиды. Ее обнаружили австралийские исследователи. И эта находка дает основания утверждать, что подо льдом Антарктики кипит жизнь!

2. Пирамиды. Но не всем известные египетские, а снова антарктические. В 2013 году в интернете появилась информация, что группа ученых отыскала на ледяном континенте целых три пирамиды, причем одна находилась прямо на берегу.

3. Метеориты. Обломки небесных тел более-менее равномерно распределены по поверхности планеты, но 2/3 из них сосредоточены во льдах Антарктики.