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Какие находки делают во льдах Антарктики 

Рамблер 51 минуту назад
Замораживание — это отличный способ что-то сохранить. При низкой температуре даже скоропортящиеся продукты могут храниться довольно долго. Если какой-то предмет упадет в воду, которая быстро замерзнет, то, скорее всего, с этим предметом придется распрощаться. Но именно благодаря тому, что лед — отличный консервант, ученые делают порой удивительный находки.
В их числе:
1. ДНК растений и животных в вулканических пещерах Антарктиды. Ее обнаружили австралийские исследователи. И эта находка дает основания утверждать, что подо льдом Антарктики кипит жизнь!
2. Пирамиды. Но не всем известные египетские, а снова антарктические. В 2013 году в интернете появилась информация, что группа ученых отыскала на ледяном континенте целых три пирамиды, причем одна находилась прямо на берегу.
3. Метеориты. Обломки небесных тел более-менее равномерно распределены по поверхности планеты, но 2/3 из них сосредоточены во льдах Антарктики.
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