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Как в кино: японцы создали автомобиль-трансформер
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Как в кино: японцы создали автомобиль-трансформер 

RT на русском 59 минут назад
Фото: Car.ru
В Японии изобрели робота, который способен за минуту превратиться в двухместный автомобиль. При этом он может трансформироваться с пассажирами внутри. На его разработку у инженеров ушло три года.
Материалы предоставлены Minoru Otsuka
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