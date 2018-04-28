Как в кино: японцы создали автомобиль-трансформер

В Японии изобрели робота, который способен за минуту превратиться в двухместный автомобиль. При этом он может трансформироваться с пассажирами внутри. На его разработку у инженеров ушло три года.

Материалы предоставлены Minoru Otsuka