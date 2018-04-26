NASA готовится создать космическое такси

Сотрудники компании всерьез задумались о возможности реализации проекта, который позволит осуществлять перевозки на Международную космическую станцию. Для воплощения идеи в жизнь осталось найти подрядчика.

Специалисты NASA за основу космического такси предполагают взять корабль Dream Chaster, являющийся секретной разработкой ученых.

Такой комический транспорт, по мнению разработчиков, должен стать более дешевой альтернативой ракетам, доставляющим космонавтов на МКС.

В будущем, по мнению ученых, такое космическое такси смогут использовать для путешествий на Луну.