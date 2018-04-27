Японцы создали трансформер, который превращается в автомобиль за минуту

Японские инженеры представили робота-трансформера, который превращается в автомобиль всего за минуту. При этом в салоне одновременно могут находиться два пассажира.

Трансформера назвали J-deite Ride, и его высота равняется 3,7 метра, а масса — 1,6 тонны. По словам разработчиков, на двух ногах робот способен передвигаться со скоростью 100 метров в час, а в форме автомобиля разгоняться до 60 километров в час. Несмотря на впечатляющие характеристики, трансформер еще не был протестирован за пределами ангара.

Скриншот видео на YouTube

Управлять технологической новинкой можно двумя способами — удаленно и непосредственно находясь внутри робота.

В планах японских инженеров сделать улучшенную версию J-deite Ride к 2020 году. По задумке авторов, новая модель должна будет вырасти до пяти метров.

Японцы рассказали, что при создании своего детища вдохновлялись героями-трансформерами из анимэ. Инженеры надеются, что их разработка пригодится в развлекательной сфере — в парках аттракционов и на уличных праздниках.

Недавно Playboy рассказывал о человекоподобных машинах от компании Boston Dynamics. Также мы показывали, как иногда может вести себя робототехника, вышедшая из строя. А недавно писали о том, как андроид зашел в бар и распугал всех посетителей.