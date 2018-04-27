Найдена монета стоимостью в 3 миллиона долларов

Что вы знаете про удачу? Вряд ли больше, чем английский любитель монет, который сорвал, возможно, самый большой куш в своей жизни. Нумизмат может похвастаться многомиллионной находкой — ему удалось обнаружить старейшую монету, чеканки монетного двора Сан-Франциско 1854 года.

Одна из самых крупных экспертных компаний мира в области проверки монет на подлинность долго проверяла и в итоге подтвердила ценность найденной монеты. Теперь можно с уверенностью заявлять, что находка оценивается в 3 миллиона долларов. Цена так велика благодаря редкости найденной вещицы — подобные были выпущены в годы золотой лихорадки тиражом лишь в 268 штук и, более того, до данного момента эксперты были уверены, что уцелели с тех времен лишь 3.