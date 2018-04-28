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Ученые создали интерактивные волосы
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Ученые создали интерактивные волосы 

Рамблер 2 часа назад
Вы никогда не мечтали о том, чтобы ваши волосы сами приводили себя в порядок, укладывались в идеальную прическу и реагировали на настроение? Кажется, скоро мечты смогут стать реальностью.
Во всяком случае первые шаги в этом направлении уже сделаны.
Удивительные интерактивные волосы HairIO разработали ученые во главе с художником и исследователем Эриком Паулосом из университета Беркли в Калифорнии.
Уникальные локоны не только способны менять стиль и прическу своего владельца, но могут даже принимать сообщения и отвечать на них.
С такими волосами можно взаимодействовать как с компьютером или смартфоном: достаточно одного клика в специальном приложении и локоны начнут шевелиться или поменяют свой цвет.
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