Ученые создали интерактивные волосы

Вы никогда не мечтали о том, чтобы ваши волосы сами приводили себя в порядок, укладывались в идеальную прическу и реагировали на настроение? Кажется, скоро мечты смогут стать реальностью.

Во всяком случае первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Удивительные интерактивные волосы HairIO разработали ученые во главе с художником и исследователем Эриком Паулосом из университета Беркли в Калифорнии.

Уникальные локоны не только способны менять стиль и прическу своего владельца, но могут даже принимать сообщения и отвечать на них.

С такими волосами можно взаимодействовать как с компьютером или смартфоном: достаточно одного клика в специальном приложении и локоны начнут шевелиться или поменяют свой цвет.