Уборщик в Южной Корее нашел в урне золотые слитки

Иногда удача может встретить нас в самых неожиданных местах.

Уборщик аэропорта Инчхон в Южной Корее обнаружил в урне золотые слитки, стоимость которых оценили в 350 миллионов вон (то есть 327 тысяч долларов).

Хозяин слитков пока афиширует свою личность. Согласно корейским законам, если за полгода никто не предъявит свои права на слитки, то они перейдут в собственность уборщика.

Если же хозяин найдется, то уборщик сможет получить 20% от рыночной стоимости своей находки, то есть около 65 тысяч долларов. Однако существует нюанс: если у золота обнаружится криминальное прошлое, то уборщик ничего не сможет получить.