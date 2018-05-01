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Уборщик в Южной Корее нашел в урне золотые слитки
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Уборщик в Южной Корее нашел в урне золотые слитки 

Рамблер 1 час назад
Фото: pixabay.com
Иногда удача может встретить нас в самых неожиданных местах.
Уборщик аэропорта Инчхон в Южной Корее обнаружил в урне золотые слитки, стоимость которых оценили в 350 миллионов вон (то есть 327 тысяч долларов).
Хозяин слитков пока афиширует свою личность. Согласно корейским законам, если за полгода никто не предъявит свои права на слитки, то они перейдут в собственность уборщика.
Если же хозяин найдется, то уборщик сможет получить 20% от рыночной стоимости своей находки, то есть около 65 тысяч долларов. Однако существует нюанс: если у золота обнаружится криминальное прошлое, то уборщик ничего не сможет получить.
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