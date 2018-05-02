В Disney создали куртку виртуальной реальности

Сотрудники исследовательского отдела Disney в сотрудничестве со специалистами Массачусетского технологического института разработали куртку виртуальной реальности.

Видео, представляющее новинку, размещено на Youtube. "Эффект присутствия" создается благодаря 26 воздушным камерам, которые могут надуваться и сдуваться в нужный момент.

По словам разработчиков, куртка моделирует несколько эффектов: легкий или сильный дождь, руку на плече, вибрацию от езды на мотоцикле, ползущее по руке насекомое и даже удава, обвивающего тело.

Пока куртка не так совершенна, как хотелось бы ее создателям. Она весит около 2 килограммов и имеет много трубок, ведущих к воздушным насосам.