Ещё
В Disney создали куртку виртуальной реальности
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Disney создали куртку виртуальной реальности 

Рамблер 15 минут назад
Сотрудники исследовательского отдела Disney в сотрудничестве со специалистами Массачусетского технологического института разработали куртку виртуальной реальности.
Видео, представляющее новинку, размещено на Youtube. "Эффект присутствия" создается благодаря 26 воздушным камерам, которые могут надуваться и сдуваться в нужный момент.
По словам разработчиков, куртка моделирует несколько эффектов: легкий или сильный дождь, руку на плече, вибрацию от езды на мотоцикле, ползущее по руке насекомое и даже удава, обвивающего тело.
Пока куртка не так совершенна, как хотелось бы ее создателям. Она весит около 2 килограммов и имеет много трубок, ведущих к воздушным насосам.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что лучше всех делают русские193
Секрет, которым Сталин не поделился с союзниками15
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру61
Клиническая смерть: что происходит на самом деле163
Недетские сказки 18+: о чем не сказали братья Гримм13
Видео
02:34
В Disney создали куртку виртуальной реальности
Вещи
10:01
Мастерство 80-го уровня: самые умелые работники
Люди
04:29
Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Люди
05:13
Факты о Вселенной: ваш мир уже не будет прежним
Истории
01:45
Скатился, отписка: блогеры, о которых все забыли
Люди
10:45
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру
Безумный мир
05:18
В Японии собрали первый автомобиль-трансформер
Вещи
02:35
Ученые создали интерактивные волосы
Вещи
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение