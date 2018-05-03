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AirPods бьют все рекорды
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AirPods бьют все рекорды 

Apple Insider 55 минут назад
Фото: Apple Insider
В ходе отчета о финансовых результатах глава компании Apple Тим Кук поделился об успехе беспроводных наушников AirPods. По его словам, продукт стал настоящим хитом, и компания прилагает все усилия, чтобы удовлетворить невероятный спрос на них.
Хоть Apple не раскрывает количество проданных наушников, узнать о примерных продажах всё же можно. В этом нам поможет недавно представленный компанией финансовый отчет. AirPods, Apple Watch, а также аксессуары входят в категорию «Другие продукты». По сравнению с предыдущим кварталом, рост в этой категории составил впечатляющие 38%, а заработала компания на этих продуктах 3,9 миллиарда долларов.
Несмотря на то, что запуск наушников состоялся еще в 2016 году, AirPods до сих пор нельзя свободно купить в официальном интернет-магазине Apple. В большинство регионов компания обещает доставить наушники в течение 3-5 дней. При этом срок может значительно увеличиваться во время праздников. Напомним, что стоимость AirPods составляет 11 990 рублей.
Впрочем, тем, кто собирается приобретать беспроводные наушники от Apple, возможно, стоит немного подождать. Согласно неподтверждённым данным, компания может представить второе поколение AirPods с полноценной поддержкой Siri уже во второй половине 2018 года.
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